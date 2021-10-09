2021/10/09 | 13:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تصدر بياناً عن تخفيض الرسوم: لا نمتلك الصلاحيات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تصدر بياناً عن تخفيض الرسوم: لا نمتلك الصلاحيات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تصدر بياناً عن تخفيض الرسوم: لا نمتلك الصلاحيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).