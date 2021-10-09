2021/10/09 | 13:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني توعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، بمحاسبة كل من خرق قوانين المفوضية أثناء إجراء الاقتراع الخاص، فيما قدمت شكرها إلى وكالة “NNC” لمساعدتها في توثيق بعض الحالات يوم أمس الجمعة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تثمن جهود “NNC” بتغطية الانتخابات وتكشف عن إجراءاتها حول الخروقات المركز الخبري الوطني.

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