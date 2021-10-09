بايدن يسمح بتسليم لجنة تحقيق في الهجوم على الكونغرس وثائق متعلقة بترامب

2021/10/09 | 13:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمح الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة بتسليم لجنة تحقيق برلمانية وثائق محفوظة تتعلق بأفعال دونالد ترامب خلال الهجوم على مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير، مما أثار غضب سلفه الجمهوري.من جهتهما، هدد رئيسا اللجنة بملاحقة المقربين من الرئيس … Readmore

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