مرتبط بتقدير الذات.. هل من جانب مظلم لتطبيق

2021/10/09 | 13:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتردّد على عيادتي فتاة في السابعة عشرة من عمرها، تمضي يوميًّا زهاء ساعة أو أكثر في إعداد "صورة ذاتية" لها، لأنّها تُخضعها للتنقيح والتعديل قبل نشرها على تطبيق "انستغرام".وتقرّ بأنّ الصورة لا تشبهها.

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