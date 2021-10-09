ماهي عقوبات إختراق الصمت الإنتخابي؟

2021/10/09 | 13:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرق يتضمن عقوبات مالية تكون من ٢٥٠ الف دينار الى ٥ ملايين دينار.

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