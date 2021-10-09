الخطوط الجوية: إيقاف جميع الرحلات من المطارات العراقية

2021/10/09 | 13:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت الخطوط الجوية العراقية، السبت، إيقاف جميع الرحلات من المطارات العراقية بدءا من مساء اليوم وحتى صباح يوم الاثنين.

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