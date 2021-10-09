وزير الموارد المائية: أنهينا الإجراءات الخاصة بتقدم شكوى دولية ضد إيران

2021/10/09 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الموارد المائية، مهدي الحمداني أن العراق يواجه وضعا مائياً صعباً للغاية، نتيجة قيام طهران بقطع عدد من روافد الأنهار عن العراق.

واعترف الحمداني بان هناك إخفاق في التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيراً الى إن الجانب الإيراني لم يلتزم لغاية الآن بالاتفاقيات المائية تجاه العراق، وكشف عن ان الوزارة أنهت الإجراءات الخاصة بخصوص تقديم شكوى ضد إيران دولياً، بعلم الرئاسات الثلاث.



وقال ان هناك تقدم في التفاوض مع الجانب التركي في ملف المياه، ونشهد تجاوبا من قبل أنقرة مع مطالب العراق.

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