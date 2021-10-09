خطيب زادة: إيران تقرر استئناف محادثات فيينا بعد دراسة الجولات الست الماضية

2021/10/09 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن بلاده قررت استئناف محادثات الفيينا الخاصة بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن هناك مسارين في الخارجية الإيرانية يتم على أساسهما إعادة النظر في المفاوضات النووية، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى انتهت وتمخضت عن مواصلة المفاوضات، وأن المرحلة الثانية ستصل إلى نتيجة في مستقبل قريب، موضحاً أن إيران تعيد النظر في 6 جولات من المفاوضات التي جرت سابقاً وفور وصولها إلى نتيجة ستحدد موعداً لانطلاق جولة جديدة من المفاوضات.

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