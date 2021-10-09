ف 5 : شهامة العسكر المصرى العنيف في تعذيب الطفل المصرى الضعيف - أحمد صبحى منصور

2021/10/09 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( ضعف البشر في رؤية قرآنية ) الباب الأول : ضعف البشر الجسدى ف 5 : شهامة العسكر المصرى العنيف في تعذيب الطفل المصرى الضعيف أولا : 1 ـ فيما يُعرف بحادثة دنشواى في 13 يونية عام 1906 كان الضحايا بضعة أفراد من الفلاحين المصريين وضابط انجليزى واحد .



قام مصطفى كامل بفضح انجلترة في عُقر دارها وفى فرنسا والغرب ، بسببه تم عزل اللورد كرومر المندوب السامى البريطاني في مصر ، ورجع مصطفى كا ......





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