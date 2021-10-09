اختفاء صحافي بـ

2021/10/09 | 14:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقد أثر الصحافي في بغداد منذ مساء الخميس (فيسبوك)

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت مؤسسة إعلامية، السبت، اختفاء صحافي في ظروف غامضة منذ نحو 48 ساعة في العاصمة بغداد.

وطالبت مؤسسة "النهار للثقافة والإعلام"، في بيان، 9 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بـ "الكشف عن مصير مدير وكالة سنا الاخبارية التابعة للمؤسسة، الصحافي علي عبد الزهرة الذي اختفى في ظروف غامضة مساء يوم الخميس الماضي".

وقال رئيس المؤسسة حسن جمعة، "نطالب الحكومة وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل الفوري للكشف عن مصير زميلنا الصحافي علي عبد الزهرة وذلك لانقطاع أخباره منذ يوم الخميس الماضي".

وأضاف جمعة، "نعرب عن قلقنا البالغ لاختفاء الزميل علي، ونناشد الجهات الأمنية فك هذا اللغز والكشف عن مصيره".

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