المنافذ: إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية في ميناء أم قصر

2021/10/09 | 14:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط محاولة تهريب مستلزمات طبية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان، إنها “تمكنت وبجهود ومعلومات دقيقة وبالتعاون مع كمرك بوابة البصرة من ضبط وإحباط محاولة لتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، مبيناً أنه “تم ضبط حاويتين مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد”.وأضاف أن “بعد […]

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