2021/10/09 | 14:41 - المصدر: عين العراق

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السبت 9 أكتوبر 2021 | 02:24 مساءً

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أميركا..



مجلس العلاقات الاسلامية وقدامى المحاربين يطالبون بعدم توزيع لعبة “الفلوجة”

طالب مجلس العلاقات الاسلامية في الولايات المتحدة وقدامى المحاربين من اجل السلام كبرى شركات الالعاب العالمية مثل فالف ستريم واكس بوكس وسوني بلي ستيشن بعدم استضافة او توزيع لعبة ” ستة ايام في الفلوجة ” التي قام بتصميمها شركة فكترا الامريكية.

وقال مجلس العلاقات الاسلامية في الولايات المتحدة على موقعه في بيان ان ” المدير التنفيذي لمجلس العلاقات نهاد عوض ورئيس لجنة قدامى المحاربين من اجل السلام غاريت ريبنهاغن ارسلا رسالة الى نائب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ، فيل سبنسر والمدير التنفيذي لشركة سوني جيم رايان طالبوا فيه كبرى الشركات بمنع توزيع اللعبة التي يخطط لاصدارها قريبا “.

واضاف ان ” الرسالة اوضحت ان مجلس العلاقات الاسلامي وقدامى المحاربين يعتقدون أن اللعبة هي في الأساس “محاكاة قتل للعرب” وتمجد العنف الذي أودى بحياة أكثر من 800 مدني عراقي ، وتبرر الغزو غير القانوني للعراق ، وتعزز الروايات المعادية للإسلام”.

وتابع ان ” معركة الفلوجة الثانية معركة دموية وعنيفة خلال حرب العراق خلفت أكثر من 800 قتيل من المدنيين، حيث تعرضت الحرب المأساوية لانتقادات شديدة بسبب تكتيكات الجيش الأمريكي ، بما في ذلك استخدام الفوسفور الأبيض.



في السنوات التي تلت المعركة ادت الى ولادة العديد من الأطفال العراقيين في الفلوجة بتشوهات خلقية خطيرة”.

واوضح البيان بالقول ” “نعتقد أن صناعة الألعاب يجب أن تتوقف عن تجريد المسلمين من إنسانيتهم.



تشجع ألعاب الفيديو مثل ستة أيام في الفلوجة ثقافة تسعى إلى تمجيد العنف الذي قتل مئات المدنيين العراقيين ، ومحاولات تبرير حرب العراق ، وتعزز المشاعر المعادية للمسلمين في وقت يستمر فيه التعصب ضد المسلمين في تهديد حياة الإنسان والمساهمة في ثقافة مستمرة من الصور العامة والعنصرية وغير الإنسانية للعرب “.

واشار البيان الى انه ” “عندما تم الإعلان عن اللعبة لأول مرة في عام 2009 من قبل شركة اوتومك كيم ، تلقت انتقادات واسعة النطاق من الجمهور والمنظمات المناهضة للحرب والمحاربين القدامى ، مما أجبر الناشر آنذاك كونامي على التخلي عن المشروع، لكن في عام 2016 ، أنشأ بيتر تامتي ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة اوتومك كيم ، استوديو النشر الخاص به ، والمسمى فكترا ، لدعم عودة ظهور اللعبة في عام 2021”.

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