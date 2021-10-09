2021/10/09 | 14:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة النجف، اليوم السبت، اكمال استعداداتها لتأمين المراكز الانتخابية المهيأة للاقتراع العام غدًا الاحد.وقال العقيد مقداد الموسوي الناطق الاعلامي الرسمي باسم شرطة النجف في تصريح صحافي، إن “قيادة الشرطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبل الاقتراع..



النجف تضع خطة لحماية الممتلكات العامة والخاصة المركز الخبري الوطني.

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