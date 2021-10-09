2021/10/09 | 14:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، السبت، إعداد خطة لتأمين اقتراع الأحد، فيما حث على المشاركة الفاعلة.وجاء في بيان للجاهز تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “انتم مدعوون غدا للمشاركة في حقكم الدستوري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جهاز مكافحة الإرهاب يوجه رسالة للعراقيين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مكافحة الإرهاب يوجه رسالة للعراقيين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مكافحة الإرهاب يوجه رسالة للعراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).