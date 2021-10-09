2021/10/09 | 14:43 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية تتوقع نسبة نجاح الانتخابات العامة غدا

اكد مدير اجراءات والتدريب في مفوضية الانتخابات داود سلمان، السبت، نجاح جميع الاجراءات الخاصة بالانتخابات الخاصة بنسبة كبيرة للغاية، مبينا ان التصويت العام سيكون ناجحا بنسبة 100% دون اي خروقات.

وقال سلمان ان ” الاجراءات كافة في مفوضية الانتخابات ضمن الاقتراع الخاص جرت بشكل متطابق دون وجود اي خلل يذكر باستثناء بعض الاعطال البسيطة والتي تمت اصلاحها من قبل فريق الصيانة الوطني الخاص بالمفوضية”.

واضاف ان “تدريب الكوادر والخطة التي وضعت في التصويت العام والخاص كانت كفيلة بإنجاح العملية الانتخابية للقوات الامنية دون اي مشكلة مسجلة تؤثر على سير العملية الانتخابية”.

وأشار سلمان الى ان “الاقتراع الخاص هو اصعب بكثير من الاقتراع العام بسبب قاعدة البيانات وجمعها من قبل المشمولين من المنتسبين والسجناء في الدوائر الخاصة بخلاف العامة”، مؤكدا ان “خطة نجاح العملية الانتخابية العامة غدا الاحد ستنجح بنسبة 100% دون خروقات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تتوقع نسبة نجاح الانتخابات العامة غدا) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تتوقع نسبة نجاح الانتخابات العامة غدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).