وزير الدفاع يحذر من ممارسة الضغوط على الناخبين

2021/10/09 | 14:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم السبت، عدم السماح بممارسة الضغوط على الناخبين، مبينا أن أمن وسلامة الناخبين مسؤولية القوات الأمنية.وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان “وزير الدفاع السيد […]

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