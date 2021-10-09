إيران: سنبقى بكل قوة إلى جانب سوريا

2021/10/09 | 14:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، أن بلاده ستبقى بكل قوة إلى جانب سوريا مثلما وقفت إلى جانبها خلال مواجهتها الحرب الإرهابية ضد سوريا.

وعبر عبد اللهيان، في تصريح تصريح للصحفيين لدى وصوله مطار دمشق الدولي اليوم وأوردته الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، عن اهتمام بلاده بعلاقاتها الاستراتيجية مع سوريا.

بدوره وصف وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق بالمهمة وقال: “سوريا تدعم الجهد الذي تقوم به القيادة الإيرانية فيما يتعلق بالملف النووي”.

وأضاف: “ندين بشكل قوي كل الممارسات الأمريكية التي تسعى إلى التلاعب بهذا الملف وملفات أخرى في المنطقة”.

ووصل عبد اللهيان والوفد المرافق له إلى دمشق صباح اليوم وكان في استقباله في مطار دمشق الدولي الوزير المقداد.

وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية للوزير الإيراني إلى سوريا حيث زار دمشق في 29 أغسطس(آب) الماضي بعد أيام من تسلمه منصبه وزيراً للخارجية في حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

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