اقليم كوردستان تتخذ موقف مغايرا من بغداد بشأن الحركة في يوم الانتخاب

2021/10/09 | 14:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر في وزارة الداخلية بحكومة إقليم كردستان، السبت، استمرار الحركة بين محافظات الاقليم في يوم الاقتراع العام، مشيرا الى انها ستمنع الحركة وتغلق الطرق مع المحافظات العراقية.

وذكر المصدر في تصريح خاص لـ NRT، اليوم (9 تشرين الاول 2021)، انه، "لايوجد حظر للتجوال يوم غد الأحد، كما أن حركة التنقل بين مدن الإقليم طبيعية وسيسمح للناخبين بالانتقال والتصويت".

وأضاف، أنه "سيتم غلق الطرق مع المحافظات العراقية من منتصف ليلة اليوم، وهناك انتشار للآسايش والبيشمركة على مداخل المدن وأمام المراكز الانتخابية".

وتجري الانتخابات البرلمانية المبكرة يوم غد الأحد وسط توقعات بأن تكون انتخابات نزيهة وبدون خروقات، بعد تاكيد مفوضية الانتخابات على نجاح الاقتراع الخاص.

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