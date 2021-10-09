تطور لإستخدام السلاح.. شجار يسفر عن مقتل مدني جنوبي بغداد

2021/10/09 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل مدني اثر شجار تطور إلى استخدام السلاج جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "شجارا اندلع بين عدد من الاشخاص في منطقة جسر ديالى القديم جنوبي العاصمة بغداد، تطورت الى استخدام سلاح نوع مسدس".

وأضاف، أن "الشجار المسلح أسفر عن مقتل أحد المدنيين".

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