مكتب السيستاني: بيان المرجع الأخير يمثل فتوى الجهاد الانتخابي

2021/10/09 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

عد مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني، اليوم السبت، بيان المرجعية الأخير جهاداً انتخابياً.

وقال مسؤول الاستفتاءات في مكتب المرجع السيستاني ووكيل المرجعية العليا الشيخ طارق البغدادي في مقطع فيديو تداوله مدونون على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوم وتابعته (بغداد اليوم) إن "بيان المرجعية الأخير يمكن اعتباره فتوى الجهاد الانتخابي وفتوى جهاد الاصلاح والتغيير".

وأضاف انه "يهدف لاحداث التغيير المنشود والذي سبق ان وصفته المرجعية بانه معركة الاصلاحات وانه اشد واشرس من المعركة مع الإرهابيين".

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