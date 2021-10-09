2021/10/09 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكد وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم السبت، انه لن يسمح بممارسة الضغوط على الناخبين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزير الدفاع السيد جمعة عناد سعدون، تفقد عدداً من مراكز الاقتراع، يرافقه قائد فرقة المشاة الرابعة عشرة، واطلع معاليه على سير العملية الانتخابية وتأمين محطات التصويت الخاص"، لافتة الى ان "الوزير شدد على ضرورة توفير الحماية اللازمة يوم التصويت العام"..

واضاف الوزير بحسب البيان، أن " أمن وسلامة الناخبين مسؤولية القوات الأمنية التي اثبتت قدرتها على ذلك في مناسبات عدة".

واكد أننا "نراهن على نجاح هذه الانتخابات ونزاهتها ولن نسمح بممارسة الضغوط على الناخبين لأن حرية الاختيار هي جوهر العملية الديمقراطية في العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع: لن نسمح بممارسة الضغوط على الناخبين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع: لن نسمح بممارسة الضغوط على الناخبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).