مكافحة الارهاب يكشف عن خطط مدروسة لأي طارئ يرافق الانتخابات

2021/10/09 | 14:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا جهاز مكافحة الارهاب، الشعب العراقي، الى المشاركة غداً الأحد، في حقكم الدستوري للادلاء باصواتكم في عملية ديمقراطية لانتخاب اعضاء مجلس النواب عاقدين الامل في اختيار ممثلين عنكم يتسمون بالنزاهة والكفاءة والمسؤولية وفاء لدماء الشهداء الذين سقطوا في الدفاع عن هذا البلد، فيما كشف عن خطط مدروسة لأي طارئ يرافق الانتخابات.وقال …

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