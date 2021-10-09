2021/10/09 | 14:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا حيدر الملا، اليوم السبت، الى عدم انتخاب من طردته منطقته، وعرف عنه الفساد المالي والاخلاقي، في إشارة الى محمد الكربولي، الذي رفع شكوى ضد الملا تسببت بإقصاءه من السباق الانتخابي.وقال الملا في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “بالغدر اقصونا من الفوز بالمقعد الاول ولكني فزت بحب واحترام الناس”.وأضاف، …

ظهرت المقالة بعد إقصاءه من السباق الانتخابي..



الملا يغمز الكربولي: لا تنتخبوا من طردته منطقته أولاً على النور نيوز.

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