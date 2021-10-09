جهاز مكافحة الإرهاب يعد خطة امنية ليوم الاقتراع العام غدا

2021/10/09 | 14:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعد جهاز مكافحة الإرهاب، خطة امنية ليوم الاقتراع العام غدا.وخاطب الجهاز في بيان الشعب العراقي بالقول : "أنتم مدعوون غداً للمشاركة في حقكم الدستوري للادلاء بأصواتكم في عملية ديمقراطية لانتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي عاقدين الأمل في اختيار ممثلين عنكم يتسمون بالنزاهة والكفاءة والمسؤولية وفاء لدماء الشهداء الذين سقطوا في الدفاع عن هذا البلد".وأضاف، أن "الحكومة، أوفت بالتزامها في توفير الأجواء الملائمة للانتخابات في 10 تشرين الأول 2021 وبقي الآن دوركم لاختيار من يمثلكم تمثيلاً حقيقياً لتلبية طموحاتكم".وأوضح، أن "الانتخابات هي المرتكز الأساسي الذي ينطلق منه عراقنا الجديد للوصول إلى تطلعات أبناء شعبه في تمثيل برلماني لإرادته في اختيار حكومة قادرة على مواجهة مختلف التعقيدات المرحلية للوصول بالبلاد إلى مصاف الدول المتطورة المزدهرة في مجتمع واعٍ يرفل أبناؤه بالعز والكرامة".واشار الى ان "أبطال جهاز مكافحة الإرهاب، بذلوا دماءهم في مواجهة الإرهاب الداعشي وتحرير الأرض وهم الآن يحملوکم مسؤولية الوفاء لهذه الدماء باختيار الأنسب امتثالاً لبيان المرجعية الرشيدة"./انتهى7

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