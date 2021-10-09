إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2021/10/09 | 14:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/احبطت هيأة المنافذ الحدودية بالتعاون مع كمرك بوابة البصرة محاولة لتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي و ضبطت حاويتين مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد.وقالت في بيان انه وبعد الكشف والتدقيق تبين وجود (مستلزمات طبية) لم يتم التصريح عنها مخبأة خلف ملابس ومواد إنشائية معدة للتهريب مبينة انه تم تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين./انتهى7

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