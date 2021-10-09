لقاء أول بين الولايات المتحدة وطالبان غداة اعتداء سقط فيه 55 قتيلا

2021/10/09 | 14:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقاتلون من طالبان في مسجد شيعي استهدفه اعتداء تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في قندوز بأفغانستان في 08 تشرين الأول/اكتوبر 2021 © اف ب – قندوز (أفغانستان) (أ ف ب) – تعقد الولايات المتحدة اعتبارا من السبت محادثات مع حركة طالبان ستكون الأولى منذ انسحابها من أفغانستان، غداة هجوم انتحاري تبناه تنظيم الدولة الإسلامية […]

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