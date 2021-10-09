2021/10/09 | 15:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القضاء يخول محاكم التحقيق بالنظر في الشكاوى الخاصة بيوم الاقتراع » وكالة الأنباء العراقية

انتخابات تشرين

اليوم, 14:58

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يخول محاكم التحقيق بالنظر في الشكاوى الخاصة بيوم الاقتراع) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يخول محاكم التحقيق بالنظر في الشكاوى الخاصة بيوم الاقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).