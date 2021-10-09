لبنان يغرق في الظلام ومصر تتخلى

2021/10/09 | 15:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بانفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول لبنان في العتمة بعد توقف العمل في معملي الزهراني ودير عمار لإنتاج الطاقة.وأعلنت قناة الـ”LBCI” عن “انفصال شبكة […]

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