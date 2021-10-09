العقابي: انتخبوا من يدافع عن حشدكم والا فمصيرهم بيد من لا يرحم

2021/10/09 | 15:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا مدير اعلام هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي، اليوم السبت، أمة الحشد الى انتخاب من يدافع عن الحشد العشبي، مبيناً أن مصير الحشد بيد من لا يرحم.وقال العقابي في تغريدة له على “تويتر”، “الى امة الحشد، أخوانكم في جبهات القتال حُرموا من التصويت، الله الله غداً انتخبوا من يدافع عن حشدكم ومن يصونه […]

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