المفوضية تحدد المستمسكات المطلوبة أثناء التصويت

2021/10/09 | 15:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المستمسكات المطلوبة اثناء التصويت في الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب العراقي.وأوضحت المفوضية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة، ان المستمسكات المطلوبة هي (بطاقة الناخب طويلة الأمد أو قصيرة الأمد)، وكذلك (البطاقة الموحدة أو الجنسية أو شهادة الجنسية).

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