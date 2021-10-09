2021/10/09 | 15:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد خول مجلس القضاء الأعلى، محاكم التحقيق في المحافظات بتلقي الشكاوى عن المخالفات في يوم الاقتراع واتخاذ الإجراءات القانونية.

ظهرت المقالة القضاء الأعلى يخول محاكم التحقيق باتخاذ الاجراءات بشأن شكاوى الاقتراع أولاً على النور نيوز.

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