2021/10/09 | 15:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد العالم انقطاعًا قسريًا عن منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "فيسبوك"، يوم الاثنين الماضي، وشعر كثير من الناس بالتحرر من أجهزتهم.يقول الخبراء إنه يجب أن نحرر أنفسنا ونفعل ذلك أكثر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد عطل فيسبوك.. خبراء يدعون لأخذ استراحة من منصات التواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد عطل فيسبوك.. خبراء يدعون لأخذ استراحة من منصات التواصل الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).