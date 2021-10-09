بعد انفصال شبكة الكهرباء.. لبنان تدخل في عتمة تامة

2021/10/09 | 15:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شبكة الكهرباء في لبنان انفصلت بشكل كامل.

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