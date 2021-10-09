2021/10/09 | 15:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر، اليوم السبت، عن 88 عاماً.

وأصبح بني صدر أول رئيس لإيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979 قبل أن يفر إلى المنفى في فرنسا.

وقالت زوجته وأبناؤه على موقع بني صدر الرسمي على الإنترنت إنه “توفي في مستشفى بيتي سالبترير في باريس بعد صراع طويل مع المرض”.

ولم يكن بني صدر معروفاً قبل أن يصبح أول رئيس لإيران في يناير(كانون الثاني) 1980 بمساعدة رجال الدين.

ولكن بعد صراع على السلطة مع رجال دين متطرفين فر في العام التالي إلى فرنسا حيث قضى بقية حياته.

وقالت أسرته في إعلان الوفاة على موقعه على الإنترنت إن بني صدر “دافع عن الحرية في وجه الاستبداد والقمع الجديد باسم الدين”.

وقال باكنغاد جمال الدين، مساعده منذ فترة طويلة، إن “أسرته ترغب في دفنه في ضاحية فرساي بباريس التي عاش فيها خلال منفاه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة أول رئيس إيراني) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة أول رئيس إيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).