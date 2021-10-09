الحزب الشيوعي يحدد اسباب مقاطعته للانتخابات

2021/10/09 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حدد الحزب الشيوعي العراقي، اليوم السبت، اسباب مقاطعته للانتخابات.

وقال الحزب حول اسباب مقاطعته للانتخابات في بيان تلقته (بغداد اليوم): "لأن شروط اجراء الانتخابات الحرة والنزيهة غائبة، لأن قانون الانتخابات غير عادل، ومفوضية الانتخابات غير مستقلة حقاً".

واضاف انه "من بين الاسباب قانون الانتخابات كونه يكرس المحاصصة والمناطقية وحكم الفاسدين، ويسمح للاحزاب التي تمتلك اذرع مسلحة بالترشح ولعدم تطبيق قانون الاحزاب لمعرفة مصادر تمويل الاحزاب وبقاء الفاسدين وقتلة انتفاضة تشرين ضمن المنافسة الانتخابية، وانحصارالمنافسة بين القوى المتنفذة وحدها، ولا فرصة للقوى الداعية الى التغيير والاحزاب الشبابية الناشئة".

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