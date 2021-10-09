مجلس القضاء الأعلى يخول محاكم التحقيق في المحافظات بالنظر بشكاوى الانتخابات

2021/10/09 | 15:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ خول مجلس القضاء الأعلى محاكم التحقيق في المحافظات بالنظر بشكاوى الانتخابات.وقالت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في بيان أن "مجلس القضاء الأعلى وبإشراف مباشر من رئيس المجلس قرر تخويل محاكم التحقيق في المحافظات وبما في ذلك محافظات إقليم كردستان بتلقي الشكاوى والإخبارات من اللجان الأمنية عن الجرائم والمخالفات التي قد ترتكب في يوم الاقتراع واتخاذ الإجراءات القانونية المباشرة بشانها".واشار البيان، الى أن "هذه اللجان تعمل بإشراف لجنة مركزية في كل محافظة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية اثنين من نوابه ومدعٍ عام المنطقة الاستئنافية بإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى إشراف رئيس الإدعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي" مؤكدا أن "الإجراء جاء لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية ليوم غد الاحد"../انتهى5

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