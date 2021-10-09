2021/10/09 | 15:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل ثلاثة مسلحين من حزب العمال الكردستاني منظمة "بي كا كا"، شمال العراق.وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أنه تم قتل 3 إرهابيين بعملية جوية بعد تحديد موقعهم في منطقة "أفاشين" شمال العراق وان الجيش التركي سيواصل تدمير اوكار الارهابيين .ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره داخل البلاد، وشمالي العراق.وتأتي تلك الضربة الجوية ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش / حسب البيان / ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع التركية تعلن عن مقتل ثلاثة من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمال العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع التركية تعلن عن مقتل ثلاثة من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).