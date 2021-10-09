2021/10/09 | 15:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اليوم السبت، أن مجلس القضاء الأعلى وبإشراف مباشر من رئيس المجلس قرر تخويل محاكم التحقيق في محافظات البلاد كافة وبما في ذلك محافظات اقليم كردستان وهي متكونة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تخويل محاكم التحقيق بالنظر في شكاوى يوم الاقتراع المركز الخبري الوطني.

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