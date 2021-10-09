2021/10/09 | 15:24 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وذكرت فرقة العمل الوطنية المعنية بفيروس كورونا، السبت، أن 968 شخصا في روسيا توفوا بسبب كوفيد -19خلال اليوم الماضي - أي أكثر بحوالي 100 حالة وفاة يومية مما تم تسجيله في أواخر سبتمبر.
وقالت فرقة العمل إنه تم تأكيد أكثر من 29 ألف إصابة جديدة في اليوم الماضي.
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وقالت فرقة العمل إنه تم تأكيد أكثر من 29 ألف إصابة جديدة في اليوم الماضي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا لوفيات كوفيد ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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