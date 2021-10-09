2021/10/09 | 16:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v1E2d1vg4xk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | كلمة رئيس الجمهورية برهم صالح بمناسبة الانتخابات العراقية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | كلمة رئيس الجمهورية برهم صالح بمناسبة الانتخابات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).