"مسبار الأمل" يقدم اكتشافات جديدة عن المريخ.. ومحمد بن راشد: بدأنا مشاركة البيانات

2021/10/09 | 16:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السبت، أن الإمارات بدأت مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها من "مسبار الأمل" مع بقية مراكز البحث العالمية، حيث اكتشفت كميات "أكبر من المتوقع" من الأكسجين في المريخ.

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