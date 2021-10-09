أمنية الانتخابات: لا يوجد اي حظر للتجوال يوم غد

2021/10/09 | 16:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، عدم فرض حظر تجوال خلال الاقتراع العام غداً.

وقال الشمري في مؤتمر صحافي، إنه “تم اتخاذ اجراءات تسهل عملية الانتخاب في الاقتراع العام”.

وبشأن الخروقات، أوضح أنه “لا يحدد الخرق الانتخابي الا بوجود شكوى مقدمة”، مشدداً على أنه “ستكون البيئة الآمنة متوفرة خلال الاقتراع العام كما توفرت في الاقتراع الخاص”.

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