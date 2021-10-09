مفوضية الانتخابات تعلن نسبة تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني

2021/10/09 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية العليا المستقلة

للانتخابات، اليوم السبت، تطابق نتائج

العد والفرز اليدوي مع الالكتروني

بنسبة مئة بالمئة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة

الغلاي في تصريح وزعته على وسائل

الاعلام، إن "

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