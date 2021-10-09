امنية الانتخابات : اتخذنا قرارات تسهل عملية التصويت العام يوم غد الاحد

2021/10/09 | 16:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت اللجنة الأمنية العليا المشرفة على الانتخابات ، انها اتخذت قرارات تسهل عملية التصويت في الاقتراع العام يوم غد الاحد ، مشيرة الى أرسال قطعات إضافية لبعض المحافظات.من جانبه قال رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل خلف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس اللجنة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري ، اليوم السبت ، ان " البيئة الآمنة ستكون متحققة في الاقتراع العام "./انتهى5

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