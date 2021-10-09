انخفاض الاصابات بكورونا اليوم الى (1227) إصابة

2021/10/09 | 16:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل(1227) إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق اليوم؛ و(3313) حالة شفاء (28) حالة وفاة مشيرة الى ان عدد الذين تلقوا اللقاح اليوم بلغ (12242)./انتهى7

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