2021/10/09 | 16:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشف وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن أعداد المواطنين اللذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في العراق، فيما أشارت إلى أن خطر الموجة الثالثة من الوباء لم ينتهِ بعد.وقال عضو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيروس كورونا..



أين وصلت عمليات التطعيم بالعراق؟ المركز الخبري الوطني.

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