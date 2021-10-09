رئيس الجمهورية: المُشاركةِ الواسعةِ الواعية في الانتخابات نُقطة تحوّل في مصير بلدنا

2021/10/09 | 16:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، ان المُشاركةِ الواسعةِ الواعية والرصينة في الانتخابات، ستكون نُقطة تحوّل في مصير بلدنا، وتُحقق التمثيل الحقيقي للشعب، وتقطع الطريق امام المُتربصين ومن يحاول التلاعب بمصير العراق.أبرز ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية برهم صالح حول انتخابات مجلس النواب غدا 🔷انتخابات الغد واحدة من …

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