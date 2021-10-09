وفاة رئيس إيران السابق أبو الحسن بني صدر في باريس عن عمر يناهز 88 عامًا

2021/10/09 | 16:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي أول رئيس لإيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979، أبو الحسن بني صدر، الذي أُجبر على الفرار من البلاد بعد أن وقف ضد رجال الدين، عن عمر يناهز 88 يوم السبت.

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