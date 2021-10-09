2021/10/09 | 16:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت الامانة العامة لمجلس المفوضين، اليوم السبت الغاء المصادقة على المرشحة “اسماء حميد كمبش” التسلسل 28 /الدائرة الاولى من محافظة ديالى.وذكرت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “حيث اظهرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية الانتخابات تنفي الغاء المصادقة على مرشحة من محافظة ديالى المركز الخبري الوطني.

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