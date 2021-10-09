أمنية الانتخابات تحسم الجدل بشأن فرض حظر تجوال يوم غد

2021/10/09 | 16:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، السبت، أنه لا يوجد أي حظر تجوال يوم غد الأحد، مشيرة إلى أن جميع القطعات الأمنية جاهزة لتأمين العملية الانتخابية.

وقال رئيس اللجنة الفريق الركن عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي حضره مراسل NRT عربية، (9 تشرين الاول 2021)، إنه "تمت مناقشة الاستعدادات الخاصة بالشأن الأمني مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأضاف الشمري، أن "جميع القطعات الأمنية جاهزة لتأمين العملية الانتخابية في البلاد"، لافتا أنه "لا يوجد أي حظر تجوال يوم غد".

واوضح، ان "جاهزية القوات الامنية عالية، وتم ارسال قوات الى المحافظات لتامين المراكز".

N.A

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